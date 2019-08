Marcel Kollers Aufstellungssorgen

War der Sieg gegen Eindhoven das wahre Gesellenstück dieses Teams und haben die Basler entsprechend auch in der Liga und in der Europa League das Zeug, um in den nächsten Wochen für Furore zu sorgen? Oder waren vielleicht doch eher die Auftritte gegen den FC Thun oder den FC St. Gallen der wahre Massstab, wenn es um das Potenzial des aktuellen FC Basel geht?

In Linz sind die Basler zum zweiten Mal in dieser Saison in einer kleinen Endspielsituation. Der erste Anlauf gegen Eindhoven war ein eindrücklicher Beweis, was alles möglich ist. Unter Koller hatte man das Team noch nie so emotional, geladen und fokussiert erlebt. Seine Hoffnung und die des gesamten Vereins ruht darauf, dass die Basler den Schalter heute wieder umlegen und sich das nächste kleine Saisonziel sichern.

Nicht, dass das Linzer Stadion auf der Gugl Marcel Koller morgen tatsächlich noch in seinen Träumen verfolgt.