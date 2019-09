Maradona fehlt schon im ersten Training

Ohne Brimborium und ohne zu fluchen. Beides undenkbar bei Anlässen mit Diego Armando Maradona. So war seine Vorstellung als Trainer beim argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima aus La Plata eigentlich standesgemäss, vor 26'000 euphorisierten Fans, die ihren Fussballgott feierten. Wie schon als Fussballer für sein Land soll Maradona jetzt auch für den Traditionsclub, der rund 60 Kilometer südlich von Buenos Aires daheim ist, der Messias sein. Nach fünf Spielen steht Gimnasia mit einem Punkt am Tabellenende. Und noch schlimmer: Weil in Argentinien der Punktedurchschnitt der drei letzten Saisons zählt, steht der Club vor dem Abstieg. Gimnasia holte 57 Punkte aus den vergangenen 57 Spielen.