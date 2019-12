ManUnited blamiert sich beim Tabellenletzten

Sie hatten eine grosse Chance. Die Profis von Manchester United hätten mit einem Sieg am Sonntagabend zu den europäischen Plätzen aufschliessen können. Und die Ausgangslage war gar nicht so schlecht, schliesslich trafen sie auf Watford, den Tabellenletzten, der erst einen Sieg in dieser Saison feiern konnte. Nun, jetzt sind es zwei Siege. Denn die Hornets gewannen überraschend 2:0.