Uefa verbannt Man City für zwei Saisons aus Champions League

Der Club habe «schwerwiegende Verstösse» gegen die Regularien begangen, schrieb die Uefa, die das Urteil der verbandseigenen Finanzkontrollkammer veröffentlichte. Der englische Meister habe zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinnahmen überbewertet und der Uefa so falsche Informationen übermittelt. Haupteigner des Clubs ist Mansour bin Zayed al-Nahyan, Halbbruder des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Chalifa bin Zayid al-Nahyan.

Uefa announce Man City banned from next two seasons of the Champions League and fined 30 million euros pic.twitter.com/yUku5PMGZ4

— tariq panja (@tariqpanja) February 14, 2020