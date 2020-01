Logische Wechsel, überraschende Tore

Usbekistan

Eine Überraschung war es nicht, als vergangene Woche bekannt wurde, dass Eren Derdiyok den Verein wechselt. Der Stürmer sah beim türkischen Verein Göztepe Izmir keine Möglichkeit mehr, sich aufzudrängen. In der Hinrunde stand Derdiyok nur 266 Minuten auf dem Platz, Tore und Assists gelangen ihm dabei keine. Anstatt nun in die Schweiz zurückzukehren, verschlägt es den 31-Jährigen weiter in den Osten, nach Usbekistan. Dort hat Derdiyok einen Zweijahresvertrag bei Pachtakor Taschkent unterschrieben. Der 1956 gegründete Verein ist mit zwölf Titeln der Rekordmeister der höchsten Liga. Trotz des sportlichen Erfolgs des Clubs muss sich der ehemalige Bundesligaspieler Eren Derdiyok wohl keine allzu grosse Sorgen bezüglich Chancen um Einsatzzeiten machen. Andrey Sidorov und Shokhrukh Makhmudkhozhiev sind nicht die ganz grossen Stürmer-Namen im Weltfussball. Immerhin, Pachtakor-Angreifer Igor Sergeev spielte schon in China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist laut dem Fussballer-Lexikon «transfermarkt.ch» 1,6 Millionen Euro wert.