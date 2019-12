Liverpool beendet das Jahr ohne Niederlage

Die Klopp-Elf dominierte die erste Hälfte, doch der Offensive um Mohamed Salah mangelte die nötige Effizienz vor dem Tor. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste stärker. Dagegen kamen die Gastgeber kaum mehr zu Abschlüssen und spielten ihre Gelegenheiten zu umständlich aus. In der Schlussphase drückte Wolves – und die Reds zitterten.

Doch Liverpool konnte den Vorsprung gerade noch über die Zeit retten und blieb auch im 50. Premier-League-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Dafür ehrt die Zeitschrift «Kicker» Jürgen Klopp zum «Mann des Jahres» – wie das Magazin am Sonntagabend mitteilte. In der Liga führen die Reds nach dem zehnten Sieg in Serie die Tabelle weiterhin bei einem noch auszutragenden Nachholspiel mit 13 Punkten vor Leicester City an.

Arsenal verliert auch ohne Xhaka

Für Arsenal begann der Nachmittag vielversprechend. Nach einer Ecke von Mesut Özil in der 13. Minute brachte Pierre-Emerick Aubameyang die Gunners mit einem Kopfballtor in Führung. Beim Heimdebüt von Trainer Mikel Arteta wurde die Handschrift des Spaniers lange Zeit sichtbar. Arsenal spielte deutlich aggressiver und hatte mit Özil einen klugen Spielgestalter.

Chelsea kam im zweiten Abschnitt deutlich besser ins Spiel, dominierte teilweise den Match und wurde dafür belohnt. Jorginho profitierte von einem Patzer von Arsenal-Goalie Bernd Leno in der 83. Minute. Tammy Abraham sorgte nur drei Minuten später nach einem Konter für die Entscheidung.

Arsenal ist nun seit vier Spielen sieglos und fällt in der Premier League auf Platz zwölf zurück. Chelsea bleibt Tabellen-Vierter. Der Schweizer Nationalspieler, Granit Xhaka, fiel im Stadtderby – gemäss Arsenal – krankheitsbedingt aus. Nach Angaben seines Beraters soll Xhaka den Londoner Club in Richtung Hertha Berlin verlassen wollen.

Manchester City schlägt Sheffield

Die Elf von Pep Guardiola bekundete mit dem Aufsteiger – Sheffield United – lange Zeit grosse Mühe und hatte sogar Glück: Das vermeintliche 0:1 durch Lys Mousset annullierte der Video-Assistent (29.) wegen einer Abseitsstellung. In der zweiten Halbzeit kam Manchester City mit mehr Druck aus der Kabine. Einen klugen Pass von De Bruyne verwandelte Sergio Agüero zur etwas glücklichen Führung. Acht Minuten vor dem Ende schloss De Bruyne eine schöne Einzelleistung zum 2:0 Endstand ab.

Arsenal - Chelsea 1:2 (1:0). - 60'309 Zuschauer. - Tore: 13. Aubameyang 1:0. 83. Jorginho 1:1. 87. Abraham 1:2. - Bemerkung: Arsenal ohne Xhaka (krank).

Liverpool - Wolverhampton 1:0 (1:0). - 53'326 Zuschauer. - Tor: 42. Mané 1:0. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (nicht im Aufgebot).

Manchester City - Sheffield United 2:0 (0:0). - 54'512 Zuschauer. - Tore: 53. Agüero 1:0. 82. De Bruyne 2:0.

