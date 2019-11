Liverpool auf dem Trampolin

Der Trainer und der Sänger der Toten Hosen feiern zusammen den Champions-League-Triumph. (Video: Twitter)

Jetzt stehen sie wieder hervorragend da. In der Premier League haben sie nach zwölf Siegen und einem Remis bereits acht und mehr Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Und in der Champions League stehen sie kurz vor dem Einzug in die Achtelfinals. Dafür brauchen sie nicht einmal ein positives Resultat am Mittwochabend gegen Napoli, wenn Salzburg gleichzeitig in Genk nicht gewinnt.

Wer in Liverpool den Namen Napoli hört, muss mit seinen Gedanken schnell beim 11. Dezember vergangenen Jahres sein. Liverpool brauchte gegen die Italiener unbedingt den Sieg, um sich im letzten Gruppenspiel für die Achtelfinals zu qualifizieren. 1:0 stand es tief in der Nachspielzeit, als Arkadiusz Milik fünf Meter vor dem Tor zum Abschluss kam und an Alisson scheiterte. Die Parade des brasilianischen Goalies wird seither in Anfield als Heldentat verehrt. Ohne sie hätte Liverpool die Champions League nicht gewinnen können.

In der Meisterschaft ist Liverpool in 46 Heimspielen unbesiegt. 30 Partien hat es in der Liga nicht mehr verloren, und in dieser Zeit 80 Punkte gewonnen und 70 Tore erzielt. Diese Mannschaft ist Jürgen Klopps Werk, sie ist das Werk eines Mannes, der mit seiner Kraft den Club nachhaltig beeinflusst hat – wie vielleicht kein Trainer sonst seit dem legendären Bill Shankly in den Sechzigerjahren.

Die Kraft der Geschichte

In einem Interview mit «The Athletic» sagt Klopp: «Was wir machen, können wir auf eine besondere Art machen, weil wir so viel Kraft von ausserhalb erhalten – vom Publikum, vom Club, von der Geschichte.» Als er kam, im Herbst 2015, hatte er das Gefühl, die Geschichte sei eine Belastung, jetzt fühle sie sich wie ein Trampolin an.