Kollektiv solid, im Zentrum am besten

Djordje Nikolic: 5

Bleibt in seinem sechsten Pflichtspiel für den FCB zum dritten Mal ohne Gegentor. Das liegt vielleicht auch daran, dass er in der 74. den einarmigen Hampelmann auf der Linie macht – und Elfmeterschütze De Vincenti den Ball in der Folge neben das Basler Tor schiesst. Ansonsten hat er an diesem Abend wenig zu tun, das seine Muskeln wärmen würde.