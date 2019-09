Kein Sieger im Spitzenkampf und der BVB überzeugt

Fünf Tage vor dem Europa-League-Auftakt gegen den FC Arsenal kassierte Frankfurt mit Coach Adi Hütter die zweite Saisonniederlage. In Augsburg waren Marco Richter (36.) und Florian Niederlechner (43.) für die bis dahin sieglosen Gastgeber, Gonçalo Paciência gelang nur noch der Anschlusstreffer (73.). Bei der Eintracht kam Djibril Sow nach seinem Sehnenanriss zum Comeback, der Schweizer Mittelfeldspieler wurde zur Pause allerdings ausgewechselt.

Zweite Niederlage für Fischers Team

Aufsteiger Union Berlin musste sich Werder Bremen 1:2 geschlagen geben. Die arg verletzungsgeplagten Bremer gingen gegen das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer früh per Foulpenalty in Führung, Davy Klaassen traf in der 5. Minute. Knapp zehn Minuten später gab es erneut Elfmeter nach einem Handspiel, wobei Sebastian Andersson den Ausgleich erzielte. Einen zweiten Foulelfmeter von Klaassen hielt Union-Keeper Rafal Gikiewicz, direkt im Anschluss gelang Bremen aber durch Niclas Füllkrug nach einem Eckball das 2:1 (55.). Berlins Neven Subotic (89.) und Bremens Nuri Sahin sahen in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Hertha BSC ist nach einer Niederlage bei Mainz neu Tabellenletzter. Die Berliner haben in vier Spielen nur einen Punkt geholt. Nach dem 1:2 in Mainz durch Treffer von Robin Quaison (40.) und Jeremiah St. Juste (88.) und der dritten Niederlage in Serie rutschte der Hauptstadtclub auf Rang 18 ab. Das 1:1 durch Marko Grujic (83.) war zu wenig.

Spieltelegramme Bundesliga, 4. Spieltag vom 14. September:

Leipzig - Bayern München 1:1 (1:1)

42'146 Zuschauer. – Tore: 3. Lewandowski 0:1. 45. Forsberg (Foulpenalty) 1:1. – Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 (1:0)

81'465 Zuschauer. – Tore: 29. Alcacer 1:0. 51. Reus 2:0. 83. Guerreiro 3:0. 90. Reus 4:0. – Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Köln - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

50'000 Zuschauer. – Tore: 14. Pléa 0:1. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi/verwarnt, Zakaria und Embolo.

Augsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

28'513 Zuschauer. – Tore: 35. Richter 1:0. 43. Niederlechner 2:0. 73. Paciencia 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas, ohne Lichtsteiner (gesperrt). Eintracht Frankfurt bis 45. mit Sow, ohne Gelson Fernandes (Ersatz).

Union Berlin - Werder Bremen 1:2 (1:1)

22'012 Zuschauer. – Tore: 5. Klaassen (Foulpenalty) 0:1. 14. Andersson (Handspenalty) 1:1. 55. Füllkrug 1:2. – Bemerkungen: Bremen mit Lang. 55. Klaassen (Bremen) verschiesst Foulpenalty.

Mainz - Hertha Berlin 2:1 (0:0)

22'798 Zuschauer. – Tore: 40. Quaison 1:0. 83. Grujic 1:1. 88. St. Juste 2:1. – Bemerkungen: Mainz bis 67. mit Edimilson Fernandes.