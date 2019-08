Junioren gehen ohne Ballberührung in Führung

In diversen Sportarten findet der Ball immer wiedermal ungewollt den Weg ins eigene Tor. Meist sind es abgelenkte Schüsse, bei denen die Goalies keine Abwehrchance haben. Manchmal stellen sie sich aber auch ungeschickt an und kassieren ein «faules Ei». Und es gibt Eigentore, die schlicht unerklärlich sind. Wie jenes, das sich bei einem Spiel zweier Nachwuchsmannschaften in Portugal ereignete.