Jürgen Gjasula sammelt Tore und Daniel Hoegh sammelt Sekunden

Frankreich

Damals im Sommer 2019 feierte Léo Lacroix den perfekten Abschied beim Hamburger SV in der zweiten Bundesliga. In der letzten Saisonpartie gewann sein Team gegen Duisburg mit 3:0, und Lacroix selbst steuerte einen Treffer bei. Dann kehrte der Verteidiger im Sommer zu Saint-Etienne in die Ligue 1 zurück, und nichts ging mehr. In 26 Meisterschaftspartien stand Lacroix nicht mal eine Minute auf dem Feld. Deshalb war es nur logisch, dass der 27-Jährige im Winter einen Wechsel anstrebte. Unter anderem der MLS-Club Sporting Kansas City soll am ehemaligen FCB-Spieler interessiert gewesen sein. Doch so weit kam es nicht, Lacroix ist immer noch in Frankreich, und immer noch unglücklich.