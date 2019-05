Ist gut Ding, was Weile hat?

Am Montagabend sprach Marco Streller noch auf Telebasel, ohne sich klar zum Trainer zu äussern. Seither herrscht bei Rotblau das grosse Schweigen. Ob tatsächlich gut Ding ist, was Weile hat, kann keiner beantworten. Sicher aber ist, dass die grosse Ruhe unterschiedlich interpretierbar ist. Zum Beispiel so, dass die grosse Analyse noch immer voll läuft. Oder auch so, dass man erstarrt ob der Schwierigkeit, innerhalb einer heterogenen Clubführung eine klare Antwort zu finden. Das Bild, das sich aus diversen Quellen ergibt, zeugt von einer Situation der Unentschlossenheit, in der verschiedene Szenarien hin und her überlegt werden: