Ist er der erste FCB-Spieler in Indien?

Die Zusammenarbeit zwischen dem FC Basel und dem Chennai City FC, die seit Februar 2019 besteht, könnte bald schon erste Früchte tragen: In der Nacht auf Donnerstag landete Jan Muzangu in Chennai. Der U21-Spieler des FC Basel soll die nächsten Monate beim Partnerclub des FCB in Ostindien verbringen. In der Reserve von Rotblau kam der Offensivakteur in dieser Saison kaum zum Zug, weshalb sich der 19-Jährige anderswo seine Spielpraxis holen möchte.