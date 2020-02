In der Nahrungskette nach unten gerutscht

Noah Okafor wechselt zu Red Bull Salzburg. Das wurde am Freitagabend offiziell, nachdem FCB-Trainer Marcel Koller schon am Nachmittag ungewohnt offen über den Transfer gesprochen hatte. Er hat beim österreichischen Meister einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Im Gegenzug dürften die Rotblauen rund zwölf Millionen Franken an Ablöse und eine Beteiligung im Falle eines Weitertransfers ausgehandelt haben.