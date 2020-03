«Ich verstehe die Welt nicht mehr»

Lukas Görtler, was macht ein Profifussballer, wenn seine Spiele ausfallen?

Ich habe viele Interessen neben dem Fussball, ich finde immer etwas. Klar nervt es, dass wir nicht spielen können. Wir sind mit St. Gallen in einem Flow, wir möchten immer weitermachen, und weil wir erfolgreich spielen, ist der Hunger auf mehr da. Ich finde es nicht so schlimm, wenn einmal ein Spiel ausfällt, da hat man Zeit für anderes …