«Ich darf nicht mehr so laut fluchen»

... die Mannschaft:

Ich denke, dass wir ein breit aufgestelltes, gutes Kader haben. Natürlich wird es noch Veränderungen geben, wir planen aktuell mit einer Kadergrösse von 22 Feldspieler und drei Torhütern. Wir sind zum Beispiel mit Carlos Zambrano in Kontakt, der aktuell bei der Copa spielt. Er kann sich vorstellen, weiterhin in Basel zu spielen und das ist auch für uns eine Möglichkeit. Auch Afimico Pululu ist ein interessanter Spieler, er hat sich bei Xamax zuletzt gut entwickelt. Und auch bei Geoffroy Serey Die sind wir in Gesprächen, allerdings will sich der Spieler aktuell voll und ganz auf den Afrika-Cup konzentrieren.

... der Spar-Auftrag des Präsidenten: vEs ist ja nichts Neues, dass man auch die Kostenstruktur der Mannschaft im Auge behalten muss. Wir werden mit dem Präsidenten absprechen, was in dem jeweiligen Fall Sinn macht.

... die Zusammenarbeit mit CEO Roland Heri:

Über Dinge wie das offizielle Organigramm haben wir noch nicht gesprochen. Ich habe erst vor einigen Tagen den Posten übernommen und will jetzt nah bei der Mannschaft sein und viele Gespräche führen. Da müssen wir in den nächsten Wochen sicher noch das eine oder andere besprechen und anschauen, ob ich beispielsweise dem CEO Roland Heri unterstellt oder gleichgestellt bin.

... die Zusammenarbeit mit Trainer Marcel Koller:

Ich kenne ihn schon lange und habe noch gegen ihn gespielt, als er bei GC war. Wir haben uns auch sonst regelmässig bei einem Kaffee ausgetauscht. Ich werde ihn jetzt unterstützen und wir schauen, was die Mannschaft noch braucht und was Sinn macht. Es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass wir nochmals aktiv werden und einen Spielertypen verpflichten, der uns weiterhelfen kann.

... sein Auftreten in der Öffentlichkeit:

Man wird mich sicher weniger wahrnehmen als Marco Streller zuletzt. Er war als Spieler eine Ikone. Das kann man nicht mit mir vergleichen und ich werde darum auch sicher nicht so präsent sein wie er. Aber natürlich werde ich die Spiele und Trainings der Mannschaft verfolgen und in der Öffentlichkeit Auskunft geben, wenn es die Situation erfordert. Das wird am Anfang eine Umstellung werden, nachdem ich in den letzten Jahren im Hintergrund gearbeitet habe. Aber da werde ich rein finden.

... seine legendären Schimpf-Tiraden auf der Tribüne:

Der FCB war mir schon immer wichtig und natürlich bin ich immer auch Fan, wenn ich auf der Pressetribüne die Spiele verfolgen. Es haben ja im Stadion sicher einige schon mal mitbekommen, dass ich geflucht und auf den Tisch gehauen habe. Ich bin immer sehr angespannt und nervös, wenn wir spielen. Das muss dann einfach raus. Aber ich werde künftig darauf achten, dass ich mich etwas zurücknehme. Ich weiss, dass jetzt mehr Augen auf mich gerichtet sind und ich nicht mehr so laut fluchen darf.