Holländische Fans halten Berner Polizei auf Trab

Im Rahmen des Europa-League-Gruppenspiels YB gegen Feyenoord (2:0) hielt die Polizei am Donnerstag 33 Personen an. Bereits an den Zollstellen waren 44 Einreisesperren verhängt worden. Gemäss Berner Medien kam es zu vereinzelten Auseinandersetzungen und zu einem Verletzten. Auch wurden Pyros im Stadion gezündet.