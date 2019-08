Höllenforschen in Belgrad mit Guillaume Hoarau – der Podcast

Mutiges Spiel des @BSC_YB, gefällt mir. Aber dieses Pressing der beiden Aussenverteidiger vor der Marin-Chance wirkt etwas übermotiviert. #YBRSBpic.twitter.com/nNO3gjaFsJ — Florian Raz (@razinger) August 21, 2019

Mäkeln auf hohem Niveau, ich weiss. Aber den Eckball vor dem 1:1 kannst du mit besserer Abstimmung hinten rechts auch verhindern. #YBRSBpic.twitter.com/vpYjE9WjBY — Florian Raz (@razinger) August 21, 2019

Ausserdem bekommt Fabian hautnah mit, wie Medien in Serbien versuchen, Roter Stern Belgrad zum Opfer fieser Berner Machenschaften darzustellen. Florian Raz erinnert sich an eine Whiskey-getränkte Nacht in Belgrad. Und wir sind uns nicht einmal zu schade für einen Witz, der schon mindestens 20 Jahre auf dem Buckel hat.

