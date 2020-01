Hertha BSC taucht ab

Zur Erinnerung: Mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen vor Weihnachten kämpfte sich Hertha ans Tabellenmittelfeld heran, in einem Testspiel in Florida war sogar Herthas B-Team zu stark für Eintracht Frankfurt (2:1). Abtauchen will Hertha aber offenbar im wörtlichen Sinne. Zumindest wenn es nach Ex-Nationalspieler Arne Friedrich geht.

Horizonterweiterung in den USA

Im Team des seit Ende November tätigen Chefcoachs Jürgen Klinsmann (55) bekleidet Friedrich das innovative Amt des «Performance Managers». Bei seiner Ernennung spielte nicht nur seine Vergangenheit als Hertha-Profi eine Rolle, sondern auch, dass er zwischenzeitlich in den USA seinen Horizont erweitert hatte. In Florida erzählte Friedrich, dass er mit Klinsmann schon seit geraumer Zeit im Gespräch sei, unter anderem über «das Thema Benchmarking», also darüber, «Vergleichspunkte zu schaffen». Das sei «sehr, sehr interessant». So interessant, dass er nun auch bei Hertha ein «Benchmarking-System» einführen möchte.

Athletische, fussballerische, medizinische Aspekte solle das umfassen, aber auch den persönlichen Bereich der Profis. Sagte Friedrich. «Wir wollen schauen: Wie ist der Status quo bei jedem einzelnen? Dafür haben wir ein Farbensystem eingeführt», das knapp unter der Komplexität der sog. Lebensmittelampeln der Europäischen Union liegt und «rot, gelb und grün» umfasse. «Damit können wir den jetzigen Status festhalten.»

Was die Statusampel bei Spielmacher Ondrej Duda zeigt, immerhin Herthas Topskorer der Saison 2018/19, ist wohl Definitionssache. Regisseur Duda jedenfalls soll unter Klinsmann nicht mehr spielen – was für rot spricht – und darf Berlin deshalb per sofort und Leihe verlassen (also grün). Duda soll aber das Trikot des englischen Premier-League-Klubs Norwich City überstreifen, und das ist: gelb.

Friedrich empfiehlt die Underwater Torpedo League

Friedrichs Freund jedenfalls habe zwei Start-ups gegründet, so genannte «Unterwasser-Workouts». Diese Übungen haben es in sich: «Das eine ist ein Unterwasser-Spiel, das heisst Underwater Torpedo League, das geht unter Wasser auf zwei Tore, fünf gegen fünf mit einem kleinen Torpedo.» Bei einem anderen Workout unter Wasser werde mit Hanteln gearbeitet, «da werden auch Ängste adressiert, weil nicht jeder gerne unter Wasser ist, wenn er keine Luft holen kann», sagte Friedrich.