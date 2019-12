Häberli: Abschiedsvorstellung gegen FCB?

Als Meyer seinen Unmut kundtat und schimpfte, das Potenzial werde nicht ausgeschöpft, verzichtete Häberli auf eine öffentliche Replik. «Weiterarbeiten», pflegt er zu sagen, und: «Wir müssen uns für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen.»

Nur, es fällt schwer zu glauben, dass die Konstellation über die Winterpause hinaus dieselbe bleiben wird. Der Sportchef und der Trainer, das funktioniert nicht – oder besser: nicht mehr. Meyer ist unzufrieden, daran hat sich nichts geändert. Aber er zieht es vor zu schweigen. Weil er findet, es gebe nichts Neues zu sagen.

Der Streit der Aktionäre

Es mag ein zeitlicher Zufall sein, aber just vor der ersten der sechs Niederlagen in Folge kam in Luzern der Streit unter den Aktionären an die Öffentlichkeit. Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber zogen sich verärgert aus dem Verwaltungsrat zurück, ihr Gegenspieler hatte das Gremium schon drei Wochen zuvor verlassen. Zwischen den beiden Parteien herrschte seit langem schon Funkstille.

Auslöser des Streits war ein Aktienpaket, das still den Besitzer wechselte: Der langjährige Präsident Walter Stierli hatte die 25 Prozent, die er hielt, an Bernhard Alpstaeg verkauft – nicht für den Marktpreis von 7,5 Millionen, sondern für einen Freundschaftspreis von 500000 Franken. Seither ist ­Alpstaeg Mehrheitsaktionär.

Der Streit eskalierte, aus dem Machtkampf wurde eine Schlammschlacht, an der die Beteiligten die Öffentlichkeit teilhaben liessen. Und bei so manchem Beobachter den Eindruck erweckte: eine Episode, die perfekt zu einem Verein passt, der zuverlässig auch abseits des Rasens Schlagzeilen produziert.

Die Garantie der Geldgeber

Nun hat sich aber Erstaunliches getan. Die beiden Parteien, die kein gutes Haar aneinander liessen, haben sich zusammengerauft und die Finanzierung mit ihren Unterschriften bis Ende Saison 2020/21 garantiert.

Das bedeutet: Sie stehen für das strukturelle Defizit gerade, das sich zwischen 2 und 4 Millionen Franken bewegen kann. Bis im September 2020 soll eine tragfähige Lösung für die Zukunft ausgearbeitet sein. Denkbar ist vieles, aber nicht alles: Ein Verkauf an eine ausländische Investorengruppe ohne Zentralschweizer Beteiligung wird ausgeschlossen.