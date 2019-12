Georg Heitz zu Chicago Fire

Am Freitag feierte Georg Heitz seinen 50. Geburtstag. Kurz darauf wird er ein neues Kapitel in seinem facettenreichen Leben aufschlagen. Auch wenn noch Details zu klären sind, so deutet alles darauf hin, dass der frühere Verwaltungsrat und Sportdirektor des FC Basel, der zuvor Fussballjournalist bei der Basler Zeitung war, in den USA ein neues Abenteuer in Angriff nimmt und Sportchef des MLS-Clubs Chicago Fire wird.