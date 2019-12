Gelb, Gelb, Gelb-Rot

Jonas Omlin: 4

Beendet die Vorrunde als Klassenbester. Kein Goalie der Super League hat weniger Gegentore erhalten als Omlin. Beim 1:0 in Luzern lässt er den Ball zu Torschütze Schürpf abprallen und ist später wenigstens nahe an dessen Elfmeter dran.

Silvan Widmer: 4

Beendet die Vorrunde als bester Offensivverteidiger. An acht Toren war Widmer beteiligt, gegen Luzern war sein Einfluss allerdings überschaubar. Darf sich als Feldspieler mit den zweitmeisten Einsatzminuten auf die Ferien freuen.

Eray Cömert: 3

Beendet die Vorrunde, in der er zum Nationalspieler wurde. Weil er über das halbe Jahr gesehen zu einer der grössten Konstanten in Kollers Startaufstellungen war. Steht mit seinem Foul an Knezevic im Strafraum am Ursprung des 2:1 und sieht nach dem Abpfiff Gelb-Rot, womit auch er gegen YB fehlen wird.