Geisterspiel in Frankfurt?

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn empfahl gestern, auch in Deutschland Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern aus Angst vor weiteren Infektionen durch das Coronavirus abzusagen.

Dieser Fall wird im Hinblick auf Donnerstag wahrscheinlich nicht eintreten, da die Uefa ihren Terminplan einhalten will. Aber eine Partie ohne Zuschauer ist denkbar. Zumal der Verband in Mailand bereits ein Geisterspiel in der Europa League austragen liess. Bislang gab es jedoch noch keine offizielle Meldung, wie die Uefa für das FCB-Spiel plant. (tip)