Fussball – Opium des Volkes

Wenn ich so etwas in den Hauptnachrichten höre, dazu das eine oder andere Interview auf intellektuell tiefstem Niveau, dann denke ich im Stillen: Die Menschheit verroht nicht nur, sie verblödet auch noch zusehends. Laut darf man das natürlich nicht sagen, denn Fussball regiert die Welt, dominiert den Sport, berauscht die Massen und liefert Randalierern reichlich Platz zum Austoben, nicht nur im Stadion, sondern auch auf der Strasse, auf Bahnhöfen und in Zügen.

Viele der Gläubigen, bzw. der Fans, befinden sich während der Veranstaltung, und häufig auch danach, in einer Art Rauschzustand.

Karl Marx hat vor 175 Jahren die ­Religion als «Opium des Volkes» bezeichnet. Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist der Fussballsport die neue Religion. In ihr wird sogar eine Art Reliquien-Verehrung praktiziert, eben die heilige Wade, das heilige Knie oder der heilige Knöchel einzelner Idole bzw. Fussball-Heiliger. Fast wie in den «finstersten» Zeiten der röm.-kath. Kirche! Erfüllen die einzelnen Vereine oder deren Spieler die Erwartungen ihrer Anhänger nicht, gibts auch schon mal Beschimpfungen, Pfiffe, Prügel oder gar Austritte.

Dennoch sind die Kathedralen des Fussballs extrem gut besucht. ­Millionen Anhänger auf der ganzen Welt huldigen ihren «Göttern», welche wiederum ihrem Heiligen Gral nachlaufen, der 410 bis 450 Gramm wiegt und einen Durchmesser von 22 cm hat. Viele der Gläubigen, bzw. der Fans, befinden sich während der Veranstaltung, und häufig auch danach, in einer Art Rauschzustand. Fussball ist heute das «Opium des ­Volkes». Und das Volk will es so. Gott sei Dank sind die Ferien vorbei und der Ball rollt wieder! Das erinnert mich an «panem et circenses» im alten Rom: Brot und Spiele fürs Volk. Das heisst für eine abgestumpfte Gesellschaft, deren Interesse über elementare Bedürfnisse kaum hinausreicht.

Franz Sabo ist Pfarrer in Röschenz. Der Text erschien als Leserbeitrag in der BaZ in der Rubrik Einspruch.