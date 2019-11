Frei verzichtet auf Trainerjob in Hannover

Frei trainiert derzeit die U18 der Schweizer. Hannover bedankte sich in der Mitteilung «für die guten Gespräche» mit dem 40-Jährigen.

Alexander #Frei hat uns nach Abstimmung mit den Verantwortlichen des @FCBasel1893 mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei dem Schweizer Klub erfüllt. Hannover 96 bedankt sich für die guten Gespräche. #H96#NiemalsAllein ????????https://t.co/sDZq5Gkm5w — Hannover 96 (@Hannover96) November 8, 2019

Tags zuvor hatte 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff erklärt, er wolle den neuen Coach spätestens nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag präsentieren. «Das war von Anfang unser Plan. Es soll dann auch nicht mehr so lange dauern, damit der neue Mann auch die Zeit in der Länderspielpause hat», hatte Schlaudraff am Donnerstag gesagt. Hannover hatte sich am vergangenen Sonntag von Chefcoach Mirko Slomka getrennt. In Heidenheim werden die beiden bisherigen Assistenten Asif Saric und Lars Barlemann das Team der Niedersachsen betreuen.