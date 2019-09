Franzosen verwechseln Albanien und Andorra

Amir Abrashi hat bestimmt schon einiges erlebt und gesehen in seiner Karriere. Über 150 Spiele bestritt er einst für die Grasshoppers, nun ist er seit vier Jahren beim SC Freiburg aktiv und hat für die albanische Nationalmannschaft 31 Spiele bestritten. Am Samstagabend war er bereit für Einsatz Nummer 32, Arm in Arm standen er und seine Kollegen bereit und warteten auf die ersten Töne der Hymne – von Andorra.