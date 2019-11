Fragezeichen um Stockers Sperre

Momentan ist Stocker aber ohnehin eine Art Mister-Europa-League beim FCB: Wenn er schon in der Liga nicht ran darf, gibt es keinen Grund, Stocker in Krasnodar und in zwei Wochen gegen Trabzonspor zu schonen. Er könnte heute mit Okafor das Flügelduo bilden, während Bua auf der Bank Platz nimmt – und am Sonntag von Anfang an spielt.