Fehlt Omlin dem FCB im Klassiker?

Mit Omlin würden den Baslern unbestritten ein Leistungsträger fehlen. Aber die Basler mussten in dieser Saison bereits für drei Spiele auf ihren Goalie verzichten: In der Europa League gegen Getafe, in der Liga – ebenfalls gegen den FCZ – und im Cup gegen Lausanne-Ouchy. In allen drei Partien wurde Omlin durch Djordje Nikolic würdig vertreten.

Und abgesehen vom möglichen Ausfall des Torhüters hat sich die Personalsituation der Basler spürbar entspannt: Die zuletzt gegen St. Gallen gesperrten Valentin Stocker und Omar Alderete kehren zurück. Und auch die beiden Stürmer Arthur Cabral und Ricky van Wolfswinkel kommen für einen Einsatz im Letzigrund wieder in Frage.