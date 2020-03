Rückspiel gegen Frankfurt findet nicht statt

Am Mittwoch reist der FC Basel nach Frankfurt, um dort am Donnerstag das Hinspiel in den Achtelfinals der Europa League gegen die Eintracht auszutragen. Wann – und ob –das Rückspiel gegen die Deutschen stattfindet, ist allerdings noch unklar: Am Montag gaben der Verein und der Kanton bekannt, dass die Partie am 19. März in Basel nicht stattfinden wird. Die Kantonspolizei hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, das Spiel im St.-Jakob-Park nicht zu bewilligen.