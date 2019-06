FCB verleiht Oberlin nach Belgien weiter

Der FC Basel leiht Dimitri Oberlin für die kommende Saison an den belgischen Erstligist SV Zulte Waregem aus. Der neue Verein besitze eine Kaufoption für die definitive Übernahme von Oberlin, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung des FCB.

Oberlin kam im Sommer 2017 von Redbull Salzburg leihweise zum FCB. Am Ende der Saison 2017/2018 haben die Basler den Stürmer definitiv übernommen.

Oberlin kam aber am Rheinknie nie richtig auf Touren. Nur 11 Tore gelangen ihn für den FCB. Er wechselte dann im Januar 2019 leihweise nach Italien in die Serie A zum FC Empoli. Dort kam er zu insgesamt fünf Einsätzen. Nun folgt der Wechsel in die belgische Jupiler Pro Liga – der Vertrag mit der SV Zulte Waregem dauert bis am 30. Juni 2020. (amu)