FCB: Streller, Gaugler und der Ajax-Mann

Alles richtig gemacht. Wenn man sieht, wo der FC Basel vor dem letzten Spiel des Jahres sportlich steht, ist dieses Fazit schnell zur Hand. Nur einen Punkt Rückstand auf Leader YB in der Liga, dazu den Gruppensieg und die Qualifikation für die Sechzehntelfinals in der Europa League – kaum einer hätte dies den Basler Fussballern zugetraut. Schon gar nicht nach der Erschütterung im Juni, als ein Trainer-Grundsatz-Entscheid gegen Marcel Koller rückgängig gemacht wurde, was dann Marco Strellers Ende als Sportdirektor bedeutete.