FCB: Noch mehr Fragezeichen als zuvor

Wie es jetzt weitergeht, weiss niemand. Anders ist das Communiqué nicht zu deuten, das der Club am Freitag verschickte und in dem so gut wie nichts stand, das nicht schon bekannt war. Einzig von einer Medienkonferenz war noch die Rede, die der Club zu Beginn der kommenden Woche abhalten wolle. Tag und Uhrzeit unbekannt. Ebenfalls noch nicht bekannt ist die Uhrzeit des ersten Trainings am Dienstag. Und es ist auch nicht bekannt, wer dieses leitet. Denn ein offizielles Statement pro oder contra Marcel Koller fehlt noch immer.

Kein Grundsatz-Entscheid gegen Koller

Sich einfach auf dessen Vertrag zu berufen, geht nach den vergangenen Wochen samt von Aarau bestätigten Verhandlungen mit Patrick Rahmen als neuem FCB-Trainer nicht mehr. Und eigentlich geht es auch nicht mehr, dass Koller seine Arbeit in Basel wieder aufnimmt, nachdem er derart demontiert wurde, dass seine Entlassung beschlossen schien. Doch mit ziemlicher Sicherheit wird genau dies geschehen.

Die verbliebenen Führungspersonen scheinen nämlich in all den Verwirrungen nie einen Grundsatz-Entscheid gegen Koller gefällt zu haben. Und dass Koller so stolz ist, dass er aus freien Stücken zurücktritt und auf viel Geld verzichtet, ist auch nicht zu erwarten.

Natürlich bedeutet dies keineswegs, dass er seinen bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen wird. Ein mediokrer Saisonstart mit einem abermaligen Verpassen einer europäischen Gruppenphase dürfte genügen, damit es noch in diesem Jahr zu einem Trainerwechsel kommt. Zumal sich das Binnenklima zwischen Mannschaft und Koller so wenig zum Positiven verändern dürfte wie die Attraktivität des Fussballs, den er spielen lässt oder die Zuschauerentwicklung im St.-Jakob-Park.

Ausgaben um 21 Millionen senken

Wer dann folgen könnte, ist weit offener als zuvor: Sportdirektor Streller wollte zuletzt eine Lösung mit rotblauer DNA und im Sinne des Konzepts. Jetzt hätte dies Rahmen bedeutet, im Herbst wäre möglicherweise auch Alex Frei eine Variante gewesen, nachdem er sich Anfang Juni durch den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat neue Perspektiven eröffnete. Nun käme im Grunde jeder Nachfolger infrage. Denn bevor man dessen Profil definiert, müsste geklärt werden, wer die sportliche Endverantwortung übernimmt.