FCB: Misstrauensvotum gegen Präsident Bernhard Burgener

Es sind dies Dinge, die in der Öffentlichkeit Kritik provoziert haben. Vor allem aber sind es Entwicklungen, die bei den Anhängern des Clubs Sorgen hervorrufen. Jüngster Ausdruck davon ist ein Vorstoss von Peter Hablützel, der als Misstrauensvotum gegenüber Präsident Bernhard Burgener und seiner Crew zu werten ist: Das Vereinsmitglied hat anlässlich der 125. Generalversammlung, die am 4. Juni ab 18.30 Uhr im St.-Jakob-Park stattfindet, einen Antrag zu einer Statutenänderung von Artikel 13.3. eingereicht. Der Vereinspräsident soll demzufolge nicht mehr als Delegierter des Vereins das Aktienpaket vertreten, das die Basis an der Profifussball-Abteilung hält.

Statutenänderung

Die 25 Prozent, die der Verein an der FC Basel 1893 AG hält, sollen durch ein unabhängiges Vereinsmitglied repräsentiert werden – ein Vereinsmitglied, das im Vereinsvorstand amtet und auch Einsitz in den Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG erhält. Also an den Sitzungen teilnimmt, in denen bisher Burgener, Sportdirektor Marco Streller, Nachwuchschef Massimo Ceccaroni und Alex Frei die Linien für den Club zogen.

Gestrichen würde in den Statuten der bisherige Absatz 13.3.:

13.3. Der Präsident ist zugleich Delegierter des Vereins für den Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG.

Neu würde der Absatz 13.3. so formuliert und ergänzt in den Statuten stehen:

13.3. Der/die Delegierte des Vereins für den Verwaltungsrat der FC Basel AG wird aus der Mitte der Vereinsmitglieder für ein Jahr gewählt. Er/Sie vertritt die Interessen der Vereinsmitglieder gegenüber der FC Basel 1893 AG und erhält Einsitz in der Clubleitung des Vereins.

13.3.a Der Delegierte muss unabhängig sein und darf bei seiner/ihrer Wahl weder dem Verwaltungsrat der FC BASEL AG, der FC BASEL Holding AG, der Stadiondienst AG oder von Firmen, die von diesen Gesellschaften beherrscht sind, angehören noch in einem Anstellungsverhältnis mit diesen stehen.

13.3.b Der/die Delegierte vertritt das Aktienkapital des Vereins von 25% der FC Basel 1893 AG gegenüber den Vereinsmitgliedern. Als Delegierte/r des Vereins beansprucht diese/r einen Sitz im Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG.

13.3.c Der/die Präsident/in, die Clubleitung und der/die Delegierte informiert die Vereinsmitglieder quartalweise in elektronischer oder/und schriftlicher Form (E-Mail/Postversand), ausführlich über seine/ihre Tätigkeit, Neuigkeiten, Geschäftsverlauf und Ereignisse im Verein FC Basel 1893 und in der FC Basel 1893 AG.13.3.d Der/die Delegierte ist jederzeit Ansprechpersonen für Vereinsmitglieder gegenüber der FC Basel 1893 AG. Vereinsmitglieder können ein Meeting mit dem/der Delegierte/n verlangen.