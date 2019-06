FCB in der «Ausserordentlichen»

Was sich jedoch mit Sicherheit sagen lässt: Auch wenn das Kernprodukt, der Fussball, in der abgelaufenen Saison nicht eben oft für Unterhaltung sorgte und die Meisterschaft sich für Rotblau bald als erledigt erwies: Rund um diesen FC Basel fehlt es nicht an Aufregern und war in den vergangenen Wochen und Monaten so viel Spannung wie schon lange nicht mehr.

All das kulminiert in dieser Woche. Es ist eine Woche, in der man ohne Zeitangabe eine Antwort auf die Trainerfrage erwartet – wissend, dass keine Antwort auch ein Votum wäre. Eines, das bedeutet, dass Marcel Koller bleibt. Das, obwohl immer wieder gegenteilige Informationen aufgeschnappt werden. So taucht nun der Name von St.-Gallen-Coach Peter Zeidler als Nach­folge-Kandidat auf, nachdem ­Patrick ­Rahmen mit Aarau am Sonntag den Aufstieg verspielte.

Burgener im Fokus.

Es ist eine Woche, in der heute der einzige Termin stattfindet, der beim FC Basel bis zum Trainingsstart am 17. Juli offiziell ansteht: Um 18.30 Uhr startet die 125. ordentliche Generalversammlung des Vereins. Es ist gleichzeitig eine ausserordentliche Generalversammlung, weil die Spannung darauf so gross ist wie nie mehr seit den 1990er-Jahren, als Rotblau darum kämpfte, mehr zu werden als ein schlafender Riese mit leeren Taschen.

Viele Titel sind seither gewonnen worden. Der FCB hat sich zum Schweizer Vorzeige-Fussball-Unternehmen gewandelt. Ist gewachsen bis zu voller Grösse. Aber er hat sich dabei zuletzt den Kopf gleich mehrmals gestossen. Und das so sehr, dass man sich fragt, wie viel Vertrauen die Mitglieder noch in jenen Mann haben, dem sie vor zwei Jahren ihre Zustimmung gaben, um den FC Basel von Bernhard Heusler und seinen Mitstreitern zu übernehmen: Bernhard Burgener.

Das Vereinsstatut 13.3.

Dabei haben sie an der heutigen GV eine doppelte Gelegenheit, dies zum Ausdruck zu bringen. Einerseits, wenn es darum geht, den Präsidenten in seinem Amt als Vereinsvorsteher zu bestätigen, was die Mehrheit aufgrund der klaren Besitzverhältnisse an der Profifussball-Abteilung tun wird. Andererseits, wenn über den Antrag von Peter Hablützel abgestimmt wird, der eine Änderung des Vereinsstatuts 13.3. wünscht: Der Vereinspräsident (Burgener) soll nicht länger als Delegierter des Vereins gegenüber der FC Basel 1893 AG amten. Die 25 Prozent, welche der Verein an der AG hält, sollen neu von einem vom FCB und von Bernhard Burgener unabhängigen Vertreter repräsentiert werden – und zwar inklusive Einsitz im Verwaltungsrat der Profifussball-Abteilung.