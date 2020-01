FC Basel gewinnt Testspiel gegen Düsseldorf

Am vierten Tag des Trainingslagers trat der FC Basel zum ersten Testspiel an. Gegner war Fortuna Düsseldorf, momentan auf dem Relegationsplatz der ersten Bundesliga klassiert. Wie der FCB weilen auch die Westdeutschen in Marbella zum Trainingslager. Und mit ihnen eine beachtliche Gruppe Fans, die das Marbella Football Center für das Spiel in ihr Vereinsrot gehüllt haben.