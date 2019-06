FCB erhält keine Sondergenehmigung

Testspiele: Dabei gestaltet sich das Organisieren der Testspiele schwieriger als in den letzten Jahren. Ein Passus in den DFB-Regeln, der besagt, dass zwei ausländische Teams in Deutschland nur mit einer Sondergenehmigung spielen dürfen, wird aktuell strenger ausgelegt. Das macht es vielen Teams schwer, passende Gegner zu finden. Aktuell sieht es so aus, als werde der FCB nur zwei statt der geplanten drei Spiele austragen. Nächste Woche könnte der Gegner dann der 1. FC Nürnberg sein.

Physio-Abteilung: Nicht nur auf dem Rasen gibt es seit einigen Tagen neue Gesichter beim FCB, sondern auch daneben. Von den vier Mitarbeitern der Physio-Abteilung aus der letzten Saison ist nur noch Peter Hohl übrig geblieben. Nach Nicolas Unternährer und Amit Moshe Tzalach hat sich auch der langjährige Mitarbeiter Dirk Wüst dazu entschieden, sich künftig nur noch seiner Praxis zu widmen. Als Ersatz hat der FCB Juan Carlos Martínez, Julio Rodriguez und Jan-Arie Overberg verpflichtet.