FCB: Edon Zhegrova wird Opfer des Kosovo-Konflikts

Der in Deutschland geborene Flügelangreifer besitzt kosovarische Wurzeln und den kosovarischen Pass. Dies, während die russische Regierung historisch wie aktuell Serbien nahe steht, das formell noch immer Anspruch auf das Gebiet des Kosovo erhebt. Im grossen slawischen Bruder wissen die Serben ihren engsten Verbündeten in dieser Frage auf ihrer Seite, was sich unter anderem dadurch äussert, dass Russland zu jenen Staaten zählt, welche die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen. Gemeinsam mit China verhindern die Russen zudem durch die Ausübung des Veto-Rechts die Aufnahme des Kosovo in die UNO.

Um (womöglich) ein Visum für die Russland-Reise zu erhalten, hätte Zhegrova weit mehr unternehmen müssen als etwa ein Schweizer Bürger. Dem FCB wurde unter anderem beschieden, dass er für einen Teil des Prozederes hätte nach Belgrad reisen müssen. Also in die Hauptstadt jenes Landes, das mit seiner kosovarischen Heimat unverändert im Konflikt steht.

Dass man bei Rotblau von diesem demütigenden Gang nach Canossa mit ungewissem Bescheid absah, ist nahvollziehbar - umso mehr, wenn man die aktuelle Ausgangslage berücksichtigt: Der FC Basel ist nach dem 2:1-Heimsieg gegen Getafe mit zehn Punkten bereits vor den letzten zwei Gruppenspielen für die K.o.-Phase der Europa League qualifiziert und hat damit das wichtigste Ziel erreicht. In Krasnodar oder dann im abschliessenden Heimspiel gegen Trabzonspor genügt ihm in jedem Fall ein Sieg, um die Gruppe als Erster abzuschliessen.

Trotzdem bedauert man beim FC Basel natürlich, dass man in Krasnodar ohne Zhegrova antritt. Zumal der quirlige Flügelstürmer in dieser Partie durchaus für mehr als nur ein paar Einsatzminuten in Frage gekommen wäre, da am Sonntag bereits das wichtige Spitzenspiel zuhause gegen den BSC Young Boys folgt. Dort wird man - in Abwesenheit des gesperrten Valentin Stocker - auf einen frischen Noah Okafor und einen frischen Kevin Bua auf den Flügeln angewiesen sein.

Roland Heri, CEO des FC Basel, sagt dazu: «Es ist immer ärgerlich, wenn ein Sportler nicht so reisen kann, dass er seinem Beruf nachgehen kann. Wir sind - wie viele andere Clubs wohl auch - im ständigen Austausch mit der Uefa, um diese Situation zu verbessern. Sie sollte aber nicht nur für Sportler, sondern für alle Menschen besser werden.»

Zumindest die Kaderzusammenstellung für die Europa-League-Reise gibt noch keinen Aufschluss darüber, mit wievielen Stammkräften die Basler Startelf in Krasnodar aufwarten wird: FCB-Trainer Marcel Koller stellte die Reisegruppe so zusammen, dass sich am Flughafen nur jene Profis nicht einfanden, die für den Vergleich in Russland unpässlich sind - oder die in der bisherigen Saison keine Rolle spielten. Zuhause blieben neben Zhegrova folglich die Langzeit-Verletzten Ricky van Wolfswinkel (rekonvaleszent nach Aneurysma-Eingriff), Zdravko Kuzmanovic (rekonvaleszent nach Achillessehnen-OP), Eric Ramires (rekonvaleszent nach Muskelbündelriss im Oberschenkel) und der gesperrte Taulant Xhaka sowie die Jungprofis Yves Kaiser, Julian Vonmoos, Tician Tushi und Yannick Marchand. Zu diesen Abwesenden hinzu gesellt sich ausserdem Raoul Petretta. Der Linksverteidiger wird nicht zum ersten Mal in dieser Saison von Hüftproblemen beeinträchtigt.