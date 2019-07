FC Basel: Dritter Sieg im dritten Spiel

Am Ende ist es ein Schaulaufen. Der FC Basel macht, was er will. Es gelingt ihm beinahe alles, dem Gegner aus Nürnberg hingegen nichts.

«Es war ein positiver Abschluss», sagte Marcel Koller über das, was er am Mittwoch Abend gesehen hatte. 4:0 bezwang der FCB den Bundesliga-Absteiger und feierte damit nach dem 4:2 über Kriens und dem 5:1 über 1860 München den dritten Testspielsieg in der ebenso vielten Freundschaftspartie.