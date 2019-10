Rassismus-Eklat überschattet Englands Kantersieg

England fans chanting: "Who put the ball in the racists net? Raheem fucking Sterling!" Brilliant! ???????? pic.twitter.com/6JiZ4t0mEk

Marcus Rashford und zweimal Ross Barkley schossen England früh zur komfortablen Führung. Noch in der ersten Halbzeit kam es zu unschönen Szenen in Sofia. Nach rassistischen Vorfällen gegen Raheem Sterling wurde das Spiel zweimal unterbrochen. Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher vor dem Abbruch der Partie. Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen.

Der bulgarische Captain Ivelin Popov beruhigte die Fans – offenbar mit Erfolg, die Partie wurde fortgesetzt. Sterling antwortete mit dem 4:0 noch vor der Pause und dem 5:0 (69. Minute) auf seine Weise. Harry Kane machte das halbe Dutzend perfekt.

The Tyrone Mings incident which led to the England game being halted due to racist chants and Nazi salutes from the Bulgarian fans pic.twitter.com/7SKABw8Ub7

