Eine verpatzte Hauptprobe mit guten Stilnoten

Grämen muss sich der FCB deswegen nicht: Er hat seinen Teil zu einem unterhaltsamen Kick beigetragen, ist in der ersten Halbzeit dank eines Eigentors und eines Treffers durch Ricky van Wolfswinkel in Führung gegangen und hat sich über die gesamten 90 Minuten trotz wechselnder Formationen gute Stilnoten verdient. Wenn es denn stimmt, dass verpatzte Hauptproben zu einem geglückten Gala führen, wenn es denn zählt, dann kann man durchaus auf die Idee kommen, dass die Basler bereit sind, wenn sie am Freitag in Sion in die Meisterschaft starten.

FC Basel-VfB Stuttgart 2:3 (2:2)

St.-Jakob-Park. - 9867 Zuschauer. - SR Tschudin. - Tore: 3. Grözinger (Eigentor) 1:0. 28. Ascacibar 1:1. 35. Van Wolfswinkel 2:1. 43. Kaminski 2:2. 71. Gonzalez 2:3.

Basel: Omlin; Xhaka, Cömert (46. Dimitriou), Alderete (46. Kaiser), Riveros; Zuffi, Balanta; Zhegrova, Campo, Bua; Van Wolfswinkel.

Basel ab 76. Minute: Omlin; Widmer, Dimitriou, Kaiser, Petretta; Stocker, Frei, Pululu, Okafor; Ademi, Ajeti.

Stuttgart: Kobel (65. Bredlow); Stenzel (77. Donis), Kempf (69. Awoudja), Kaminski (69. Badstuber), Grozinger (46. Insua); Ascacibar (46. Mangala), Karazor (77. Mack), Didavi (65. Coulibaly), Castro (65. Gonzalez); Klimowicz (46. Al Ghaddioui), Gomez (46. Kalajdzic).

Verwarnungen: 13. Karazor. 31. Balanta. 32. Didavi.

Bemerkungen: Basel ohne Kuzmanovic (verletzt).