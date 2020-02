Eine Trennung von Marcel Koller ist unvermeidbar

Er ist bleich. Sein Blick ist leer. Das Elend der ganzen rotblauen Welt scheint auf seinen Schultern zu lasten. Der FC Basel hat wieder verloren. 0:1 gegen den FC Thun. Im eigenen Stadion, gegen den Letzten der Tabelle. Gegen eine Mannschaft, die zuvor zehn Jahre lang nicht mehr im St.-Jakob-Park hat gewinnen können. Also geht es Simon Walter schlecht. Er ist Medienchef des FC Basel. Er identifiziert sich mit seinem Arbeitgeber. Und als er ins Mikrofon spricht, um die obligate Pressekonferenz nach der Partie zu eröffnen, so glaubt man ein leises Zittern in seiner Stimme zu hören.