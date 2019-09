«Eine solche Schiedsrichterleistung habe ich noch nie erlebt»

Was war geschehen? In der 90. Minute entschied der Referee auf indirekten Freistoss im Strafraum, nachdem Pajde-Goalie Eldin Becic den Ball zu lange in den Händen gehalten haben soll. Zu diesem Zeitpunkt steht es in diesem Spitzenspiel zwischen dem Ersten und Zweiten der Gruppe 5 2:2. Der Pfiff führt zu Diskussionen, die nachfolgende Aktion zum siegbringenden 3:2 für die Zofinger. Was danach passiert, wird von Zuschauern auf einigen Videos festgehalten.

Filmchen, die am Montag im Internet die Runde machen. Filmchen, auf denen zu sehen ist, wie einige Spieler der Möhlemer das Schiedsrichter-Trio bedrohen und es bis in die Katakomben verfolgen. Dort finden der Spielleiter und seine zwei Assistenten Schutz vor den Gästen, die in ihrer Wut kaum mehr zu bremsen sind.

Die tumultartigen Szenen haben gar zur Folge, dass die Polizei herbeigerufen wird. Als diese schliesslich eintrifft, haben sich die Gemüter längst beruhigt. «Wir waren bereits geduscht», erzählt Rakitic, «und wollten die Heimfahrt antreten.»

Vier statt sechs Rote Karten

Am Ende dieses Fussballabends steht Pajde nicht nur mit einer Aktennotiz bei den Ordnungshütern, sondern auch mit sechs Roten Karten da. Am Montag schliesslich korrigiert die Amateurliga des Schweizerischen Fussballverbands diese Anzahl: Offenbar sind «nur» drei Spieler sowie der Trainerassistent des Feldes verwiesen worden.

Rakitic empfindet diese Ausschlüsse als schlechten Witz. «Ich möchte die Geschehnisse nach Abpfiff nicht gutheissen», sagt er, «aber der Schiedsrichter hat konsequent gegen uns gepfiffen.» Das hätten ihm die Vertreter des SC Zofingen bestätigt. «Es war ein normales, faires Fussballspiel.» Rakitic betont, dass keine Verwarnung oder kein Platzverweis auf ein grobes Foul oder eine Tätlichkeit zurückzuführen sei. «Der Schiedsrichter hat sich viel zu wichtig genommen», so seine Sicht der Dinge.

«Harmloses» Schimpfwort gibt rote Karte

Bereits nach drei Minuten habe sein Spieler Ajdin Mujagic duschen gehen müssen. Der Akteur habe eine Eckballentscheidung des Schiedsrichters anders gesehen und sich danach beim Unparteiischen beschwert. Dabei sei in dessen kroatischer Muttersprache ein harmloses Schimpfwort gefallen, erzählt Rakitic. Dass danach gleich die Rote Karte gezeigt werde, «hat nicht nur mich überrascht», sagt Rakitic.