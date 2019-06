Ein Trend, der gefährlich ist

Dieser Trend ist erklärbar durch die jüngste sportliche und finanzielle Entwicklung des FC Basel. Hält er an, ist er gefährlich: Es könnte in ein, zwei Jahren eine Situation entstehen, in der Burgener zwar unverändert Besitzer der FC Basel Holding AG und damit indirekt auch der Profifussball-Abteilung wäre, jedoch nicht mehr die Mehrheit der ­Mitglieder und damit der Basis des Clubs hinter sich weiss.

Was dann geschähe, kann niemand vorhersagen – dass es negative Begleiterscheinungen hätte, scheint aber klar. Das beginnt bei den schon jetzt schwindenden Zuschauer­zahlen, könnte sich ausweiten auf das Verhalten der Ultra-Szene und nicht zuletzt zur Folge haben, dass Burgener sein Projekt für gescheitert erklärt, worauf er einen Abnehmer für den FC Basel sucht.

Bernhard Burgener und seine Mitstreiter (die mit Ausnahme von Peter von Büren ein ähnlich schlechtes Wahl-Ergebnis erzielten) müssen diesen Trend stoppen. Nicht in erster Linie um ihrer selbst Willen. Sondern vor allem zum Wohle des FC Basel, der ihnen gemäss eigener Aussagen am Herzen liegt. Das ist schliesslich ihre Aufgabe. Dafür hat sie eine Mehrheit der Mitglieder gewählt.