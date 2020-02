Ein System führt den FCB ins Ungewisse

Gut für den FC Basel, dass nicht mehr Dienstag ist. Als an jenem Mittag, fünf Tage vor dem ersten Heimspiel des Jahres gegen St. Gallen, eine Frau im FCB-Fanshop an der Schifflände Karten für den Spitzenkampf vom Sonntag (16 Uhr) beziehen möchte, wird sie auf später vertröstet. Das Ticketingsystem sei ausser Betrieb, es können keine Billette ausgestellt werden, heisst es. So bleibt der Kundin nichts anderes übrig, als ihren Ticket-Erwerb zu verschieben. Oder auf den Spielbesuch zu verzichten.