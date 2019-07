Ein Sieg und ein Boykott

In Durchgang zwei setzt der FC Basel sein Spiel dann da fort, wo er es in der ersten Hälfte begonnen hat: Elf Minuten nach Wiederanpfiff erhöht Fabian Frei nach einem Eckball auf 2:0. Daraufhin kommt Lausanne plötzlich vermehrt zu Tormöglichkeiten und schafft in der 69. Minute den Anschlusstreffer. Doch die Basler lassen sich davon nicht irritieren: Am Ende erzielen Blas Riveros (76.) mit einer sehenswerten Einzelaktion und Kemal Ademi (88.) die letzten Treffer der Basler.

Personalisierte Tickets

Trainer Marcel Koller sagt im Anschluss an die Partie: «Die Spieler haben heute eine gute Leistung gezeigt. Man hat ihnen jedoch zum Teil angesehen, dass die Müdigkeit der letzten Tagen noch in den Beinen steckt.» Entsprechend werden im Testspiel gegen Stuttgart am Samstag die übrigen Akteure von Anfang an einen Einsatz erhalten, um auf ihre Minuten zu kommen.

Neben dem vierten Sieg im vierten Testspiel sorgt aber auch eine Meldung der Muttenzerkurve für Schlagzeilen: Die Kurve ruft dazu auf, das Qualifikations-Hinspiel gegen den PSV Eindhoven zu boykottieren. Grund dafür ist, dass die Tickets für das Spiel nur vor Ort und mit personalisiertem Voucher und ID-Abgleichung bezogen werden können. Die Fans teilen auf ihrer Homepage mit: «Eine Registrierung rund um den Ticketbezug ist einer von vielen Versuchen, der darauf abzielt, die wilden Elemente der Fankultur zu bekämpfen.»

FC Basel 1893 – FC Lausanne-Sport 4:1 (1:0)

Waldäcker, Herzogenbuchsee. – 500 Zuschauer. – SR Alessandro Dudic. – Tore: 7. Ajeti 1:0 (Stocker). 56. Frei 2:0 (Widmer). 69. Oliveira 2:1 (Pasche). 76. Riveros 3:1. Ademi 4:1.

FCB: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Balanta (46. Zuffi); Stocker, Pululu, Okafor; Ajeti.

FCB (ab 74. Minute): Nikolic; Xhaka, Cömert (80. Kaiser), Alderete (80. Dimitriou), Riveros; Campo, Zuffi; Zhegrova, van Wolfswinkel, Bua; Ademi.

Bemerkungen: FCB ohne Kuzmanovic (verletzt). LS ohne da Silva, Koura und Lukembila (alle verletzt).