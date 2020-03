Ein seltener Sieg des FCB auf dem Weg in die Nati B

Dass es für die Basler nicht leicht werden würde, den Weg in die zweite Liga zu vermeiden, das ist schon seit der Vorsaison klar: Helmut Benthaus hat in seinem letzten Spiel als Fussballtrainer und dank einem 7:0 gegen den FC Wettingen den ersten Abstieg des FCB in die zweithöchste Liga seit 1945 so gerade noch verhindern können. Etwas, das dessen Nachfolger Urs Siegenthaler im Jahr 1988 dann nicht mehr gelingt.

Im Sommer 1987 verlassen Spieler wie Maissen, Schällibaum, Grossenbacher oder Botteron die Basler. Und die regionalen Neuzugänge wie Bernauer, Wehrli, Steiner, Zahner oder Thoma können sie nicht gleichwertig ersetzen. Beim FCB geht es schliesslich auch darum, wen er für wenig Geld überhaupt noch verpflichten kann. Und so stehen die Basler am Ende der Qualifikationsrunde auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Nur der FCZ hat noch weniger Punkte.

Dann beginnt das neue Fussballjahr am 5. März 1988 mit dem Auftakt in die Auf- und Abstiegsrunde und eben diesem klaren 4:0 gegen Etoile Carouge. Es folgen in den nächsten Wochen sogar noch zwei weitere Siege gegen Bulle und Malley. Aber es ist nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Denn dann verlieren die Basler wieder und schreiten mit langsamen Schritten dem inzwischen fast unvermeidlichen Abstieg entgegen.

Am 28. Mai 1988 ist es so weit. Und spätestens da ist klar, dass das 4:0 am 5. März nicht mehr war als einer der letzten Basler Höhepunkte in der obersten Liga für mehrere Jahre. (tip)

FC Basel - Etoile Carouge 4:0 (1:0)

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB. – St.-Jakob-Park. – 2200 Zuschauer. – Tore: 5. Thoma 1:0. 52. Thoma 2:0. 70. Hauser 3:0. 73. Hauser 4:0.

FCB: Suter; Bernauer, Ceccaroni, Zahner, Bützer, Mata (84. Hodel), Nadig (18. Hänni), Dittus, Hauser, Knup, Thoma.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken von heute an jeden Tag auf die ­Begegnung eines Basler Vereins am ­entsprechenden Datum ­zurück. So lange, bis der Ball ­endlich ­wieder rollt.