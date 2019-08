Ein schier unmöglicher Spagat

In London erklärte Albian Ajeti gerade, wie sehr er sich freue, künftig für einen grossen Club wie West Ham United in einer grossen Liga wie der Premier League zu spielen. Er sagte, dass er nicht zweimal habe überlegen müssen, als er das Interesse des Vereins gespürt habe. Und wahrscheinlich hat ihm bei der Entscheidung auch ein Blick auf seinen künftigen Lohn geholfen – aber das hat Ajeti so natürlich nicht gesagt.