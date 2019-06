Ein paar Fragen wären da auch noch zum Kader

Wo genau es klemmt? Womöglich bei Rahmen und dem FC Aarau. Nicht, dass es an der grundsätzlichen Bereitschaft fehlt. Aber wahrscheinlich haben es sich die Verantwortlichen des FC Basel einfacher vorgestellt, den verlorenen Sohn heimzuholen. So nach dem Motto: Egal, was wir bieten – Rahmen wird kommen. Dass sich der Trainer vorher aber ein paar Gedanken macht und ein paar Fragen zu den Erwartungen, aber auch zum Kader gestellt haben könnte, die man so nicht auf der Rechnung hatte, ist durchaus möglich. Denn auch ein Patrick Rahmen weiss, dass der FCB primär Geld sparen will, und dürfte in Sachen Spielermaterial gewisse Bedenken haben, wenn er daran denkt, dass Schlüsselspieler wie Noah Okafor oder Goalie Jonas Omlin bereits reges Interesse bei ausländischen Clubs geweckt haben.

Eine Medien-Ente

Hinzu kommt, dass jeder Trainer gerne noch einen oder zwei neue Spieler wünscht. Nur: Allein die Tatsache, dass Bernhard Bur­gener im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zu 2018 21 Millionen Franken an Ausgaben einsparen will, ist schon Hinweis darauf, dass an der Mannschaft zumindest proaktiv nach dem Zuzug des paraguayischen Innenverteidigers Omar Alderete kaum Retuschen vorgenommen werden sollen. Umso mehr, als dass 14 dieser 21 Millionen bei Transfers eingespart werden sollen: Lagen die Ausgaben dort im Vorjahr bei 16 Millionen, dann wären es nun noch zwei Millionen, die man ohne gewichtige Abgänge auszugeben bereit wäre. Eine Summe, die wohl bereits mit Alderetes Zuzug mehr oder weniger aufgebraucht ist.

Die sich hinziehende Trainersuche steht zumindest nicht im Widerspruch dazu. Wenn man ohnehin keine weiteren Zuzüge plant, gibt es diesbezüglich auch nichts, was mit einem Trainer besprochen werden müsste. Es gibt folglich auch keine Transaktionen – mit Ausnahme von Spielern, die man eher nicht mehr im Kader sieht –, die von der Trainerfrage blockiert werden, solange diese unbeantwortet ist. Die Zeit läuft dem FC Basel nur in einem Punkt allmählich davon: Am Dienstag ist Trainingsstart. Spätestens dann sollte klar sein, wer dieses Training leitet.

Dass trotzdem das eine oder andere Gerücht zu vernehmen ist, wenn es um Transfers geht, liegt in der Natur des Geschäfts. So wurde zuletzt ein Spielertausch mit dem FC Sion medial geköchelt. Dabei würde sich Pajtim Kasami doch noch dem FCB anschliessen, während Geoffroy Serey Die auf der Zielgeraden seiner Karriere (und womöglich im Paket mit Afimico Pululu) ins Wallis zurückkehrt, wo seine internationale Karriere begann. Befeuert wurde diese Geschichte – wie gewöhnlich – von Sion-Präsident Christian Constantin, der jüngst allerdings verlauten liess, dass es sich dabei um eine Medien-Ente handle.

Ein Lottosechser?

Wie gross der Wahrheitsgehalt dieser Idee tatsächlich ist, weiss man in der Regel erst dann abschliessend, wenn sie tatsächlich umgesetzt wird. Ähnliches gilt für die Spekulation mit anderen Namen. So heisst es, Sporting Lissabon habe ein Auge auf Silvan Widmer geworfen. Sollte daraus ein Transfer entstehen, stünden die Basler wie vor Jahresfrist wieder ohne Rechtsverteidiger im Kader da, weswegen sie sich ziemlich stark gegen echte portugiesische Absichten wehren dürften.