Ein fast schon kitschiger Abschied

Den Fussballer, der in die grosse Fussballwelt auszog und am Ende wieder in der Heimat landete, haben auch die St. Galler: Tranquillo Barnetta, seit gestern ebenfalls Fussballrentner. Weil gerade Tag des Abschieds ist, verdankt der FCZ auch Pa Modou und Co-Trainer René van Eck, die den Verein verlassen – und als wäre das nicht genug, verabschiedet sich der FCZ mit dem 1:1 so ganz nebenbei auch von der Europa League. Weil St. Gallen trotz besten Möglichkeiten kein zweites Tor gelingt, scheitern auch sie. So bleiben die Szenen bei Spielende. Nef wird in der Nachspielzeit ausgewechselt, das ganze Stadion steht und singt seinen Namen, Barnetta umarmt ihn, der Schiedsrichter pfeift kurz darauf ab, Nef geht vor die Südkurve, lässt sich hochleben, Tränen laufen, dann steigt er hoch zu den Fans in die Südkurve, nimmt das Mikrofon und stimmt ein Lied an. Auf was er sich nun am meisten freut: «Im Stadion Wurst essen und Bier trinken.»

Bei den Grasshoppers ist niemand auf die Idee gekommen, ein lustiges T-Shirt beflocken zu lassen. Obwohl sich Schwarzeneggers «I’ll be back!» angeboten hätte. Schliesslich wollen die Zürcher rasch zurück in die höchste Liga.

GC hat im Tessin nur ein Ziel. Es geht um «einen Abschied mit Anstand und Würde». So sagt das Uli Forte. Und das Team macht dem Trainer den Gefallen. Es verfälscht den Kampf um Rang drei nicht, es macht ihn richtig lustig.

Die Grasshoppers mit einem unrühmlichen Rekord

GC erholt sich von zwei Rückständen, geht 3:2 in Führung. Und Diani beweist bei seiner Gelb-Roten Karte, dass man auch als Absteiger übermotiviert sein kann.

In der 80. Minute meldet sich der bis dahin schweigende GC-Anhang. Und verbraucht vor dem Gang in die Challenge League hoffentlich alle Pyros und Knaller aus seinem Vorrat. Am Ende geht Heinz Lindner als Einziger in die Kurve. Der Goalie erzählt, dass der Club gar nicht erst versucht hat, ihn zu halten: «Es gab keine Gespräche.» Er hat andere Angebote und sagt: «Ein Club wie GC gehört ins Oberhaus.»

