Dringende Gespräche

Man wüsste natürlich schon ganz gerne, was nach dem ersten Training des Jahres so wichtig war, dass Ruedi Zbinden und Marcel Koller es noch auf dem Rasen besprechen mussten. Die Leihe von Yves Kaiser zum FC Schaffhausen? Silvan Widmers Verletzung und der Engpass, der sich jetzt auf der rechten Abwehrseite auftun könnte? Oder doch der Rückschlag von Zdravko Kuzmanovic auf dessen Weg zurück zu, ja, zu was eigentlich?